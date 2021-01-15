В Саратове ночью был задержан прокурор Кировского района Андрей Пригаров.В правоохранительных органах «КП-Саратов» подтвердили эту информацию. Пригаров задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении денег от строительной организации.Напомним, Пригаров задержан уже во второй раз. Первый был 30 декабря 2020 года, когда было возбуждено одно дело о злоупотреблении служебным положением. Тогда его заподозрили в получении крупной суммы взяток от организации, занимающейся ритуальными и похоронными услугами.Обвинение просило взять Андрея Пригарова под стражу, но суд решил иначе — 31 декабря его отправили под домашний арест до 28 февраля. Впрочем, там он провел недолго – уже 14 января суд рассмотрел жалобы стороны защиты и выпустил прокурора. Саратовский областной суд счел доказательную базу недостаточной.- Показания только одного свидетеля являются недостаточными для подтверждения причастности Пригарова А. В. к совершению преступления, — говорится в официальном заявлении суда.Но следственная машина оказалась последовательна. Через несколько часов после того, как Андрея Пригарова выпустили из-под домашнего ареста, его снова задержали. На этот раз по второму делу, которое было возбуждено 12 января.Вероятно, сегодня обвинение вновь выйдет в суд с ходатайством о мере пресечения прокурору.В общей сложности Пригарову инкриминируют получение 33 млн рублей — 18 и 15 млн по двум делам. По версии следствия, деньги он получал в течение нескольких лет за общее попустительство бизнеса, защиту от проверок и другие поблажки. Причем ранее он работал в том числе первым заместителем прокурора Саратова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.