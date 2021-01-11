В суд поступила жалоба от защиты Андрея Пригарова, бывшего прокурора Кировского района Саратова.Адвокат Андрей Морозов считает, что нет достаточных оснований возбуждать уголовное дело.Также защита обжалует меру пресечения — домашний арест Пригарову, куда его отправили решением суда на два месяца, до 28 февраля.Напомним, Пригаров был задержан по подозрению в получении взяток от представителя фирмы по организации похорон. Речь идет о сумме в 18 млн рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.