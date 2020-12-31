Андрея Пригарова, прокурора Кировского района Саратова, отправили под домашний арест.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, такое решение принял суд. Пригаров проведет под домашним арестом два месяца — до 28 февраля 2021 года.Напомним, он был задержан по подозрению в получении особо крупной взятки. По версии следствия, Андрей Пригаров, работая в прокуратуре Ленинского района, в позже возглавляя прокуратуру Кировского, получил от представителя коммерческой фирмы 18 млн рублей за покровительство по организации похоронного бизнеса.Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и прокуратуры области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.