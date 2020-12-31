В Саратовской области прокуратура не согласна с решением суда отправить Андрея Пригарова под домашний арест.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, такая мера пресечения не соответствует тяжести преступления, в котором подозревают прокурора Кировского района.Напомним, по версии следствия, он несколько лет получал взятки от фирмы ритуальных услуг. В общей сложности сумма составила около 18 млн рублей.- Прокуратурой области, с учетом принципиальной позиции о неприемлемости любых коррупционных проявлений в органах прокуратуры, принятое судом решение будет незамедлительно обжаловано, — говорится в официальном заявлении ведомства.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.