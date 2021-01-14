Саратовский областной суд 14 января отменил постановление Волжского районного суда Саратова о домашнем аресте прокурора Кировского района Андрея Пригарова и отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Его отпустили домой из зала суда.В ходе апелляционного рассмотрения, как сообщили в Пресс-службе Саратовского областного суда, выяснилось, что обоснованность подозрения Пригарова в причастности к преступлениям не подтверждена.Показания единственного свидетеля М.Шулекина о передаче взяток суд посчитал недостаточными для избрания прокурору меры пресечения. На сегодняшний день Пригаров не уволен из органов прокуратуры и продолжает находиться в статусе прокурора Кировского района Саратова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.