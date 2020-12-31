В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении прокурора.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, прокурора Кировского района города заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.Следствие считает, что Андрей Пригаров получил от представителя коммерческой фирмы не менее 18 млн рублей. Деньги были переданы ему за общее покровительство, а фирма занималась оказанием ритуальных услуг.При этом взятки он получал с декабря 2017 года по декабрь 2020 года.Дело возбуждено по материалам проверки УФСБ региона и прокуратуры.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России и прокуратуры Саратовской области. Сейчас Андрей Пригаров задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.