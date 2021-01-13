В Саратове возбуждено еще одно уголовное дело в отношении прокурора Кировского района Андрея Пригарова.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о новом подозрении в получении взяток.Следствие считает, что во время работы в органах прокуратуры он получал от генерального директора строительной фирмы деньги и ценное имущество. Общая сумма составила 15 млн рублей.Взятки предназначались за общее попустительство и недопущение проверок.Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ.Напомним, в отношении Андрея Пригарова это уже второе уголовное дело. Первое было по подозрению в получении взятки от представителя похоронной фирмы в сумме 18 млн рублей.Сейчас он находится под домашним арестом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.