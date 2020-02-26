2020-02-26T11:56:36+03:00
Общество

Прокуратура: Гаражи у школы №73 Саратова создали условия для убийства Лизы Киселёвой

Михаилу Исаеву внесено прокурорское представление
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратова выявила нарушения в работе администрации города по использованию муниципальной земли.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, нередки случаи, когда участки были заняты самовольно, без разрешительных документов. При этом впоследствии они оформляются в собственность и используются, в частности, для высокодоходной коммерческой деятельности.

Особое внимание прокуратура уделила территории возле школы №73, неподалеку от которой была убита девятилетняя Лиза Киселёва.

- Хаотичный самовольный захват земельных участков и застройка гаражами территории возле МОУ СОШ №73 Саратова, помимо прочих обстоятельств, создали условия для совершения убийства малолетнего ребенка. Поручение прокуратуры города о проверке законности размещения гаражей в указанной местности администрацией надлежащим образом не исполнено, — сообщает прокуратура.

Ранее была проведена инвентаризация гаражей на улице Высокая. Выявлено 379 объектов, на которые нет документов, но меры в отношении собственников не приняты до сих пор.

В адрес главы Саратова Михаила Исаева прокуратура города внесла представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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