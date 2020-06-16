В Саратове снесут гаражи, где была убита Лиза Киселева
В Саратове снесут 36 незаконных гаражей.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, строения расположены на улице Высокая, в районе дома №21, между участками с кадастровыми номерами 64:48:030210:39 и 64:48:030210:79.
Именно там была в октябре прошлого года была убита девятилетняя Лиза Киселева.
Соответствующее распоряжение №612-р подписано 15 июня. Согласно документу, гаражи должны быть ликвидированы в течение двух месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU