2019-10-09T17:18:29+03:00
Общество

В Саратове ищут девятилетнюю Елизавету Киселёву

Девочка пропала сегодня
Дарья Вострикова
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В Саратове ищут пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», девочка пропала сегодня, 9 октября.

Приметы: рост 130 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, до пояса, заплетены в косу, серо-голубые глаза.

Она была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.

В соцсетях местная жительница написала, что Елизавета учится в четвертом классе школы №73. Она отправилась утром на учебу, но так и не дошла. Телефон девочки якобы нашли возле гаражей на Артиллерийской улице.

Волонтеры «Лиза Алерт» отмечают, что сейчас формируются экипажи для поисков ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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