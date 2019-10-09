В Саратове ищут девятилетнюю Елизавету Киселёву
В Саратове ищут пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.
Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», девочка пропала сегодня, 9 октября.
Приметы: рост 130 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, до пояса, заплетены в косу, серо-голубые глаза.
Она была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.
С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.
В соцсетях местная жительница написала, что Елизавета учится в четвертом классе школы №73. Она отправилась утром на учебу, но так и не дошла. Телефон девочки якобы нашли возле гаражей на Артиллерийской улице.
Волонтеры «Лиза Алерт» отмечают, что сейчас формируются экипажи для поисков ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU