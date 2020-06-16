Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 июня 2020 года: на карантин закрыт роддом №4
Последние новости по коронавирусу в Саратове на 16 июня 2020 года. В Саратовской области на утро 15 июня стало известно о 128 новых случаях заболевания. Всего по области заражены оказались 4 734 человека.
Несмотря на рост числа заболевших, речи об откате к ограничениям пока не идет.
Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что в субботу скончался от коронавируса еще один пациент — 66-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Таким образом, официально коронавирус стал причиной смерти 38 человек.
Заразились 615 медиков. 33 из них уже получили страховые выплаты на 2,2 млн рублей.
Из-за зараженной роженицы на карантин был закрыт роддом №4.
Надежда Матвеева, заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области
Вопрос о возможности проведения торжественного военизированного шествия 24 июня в Саратове пока открыт. По словам заместителя главы Роспотребнадзора области Надежды Матвеевой, решения пока не принято.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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