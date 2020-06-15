Станислав Шувалов: Заболеваемость коронавирусом в Саратове пока ниже среднероссийской

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:26:39+03:00

По данным на 15 июня, 2 071 человек в регионе вылечился от новой коронавирусной инфекции

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Статистику по заболеваемости коронавирусом сегодня, 15 июня, на брифинге в Минздраве озвучил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Всего в регионе — 4 734 случая коронавируса, за минувшие сутки цифра выросла на 128.

С начала пандемии 2 071 человек в области выздоровел после заражения COVID-19.

- Умерли 38 человек. Последний случай был в субботу. Мужчина 66 лет с ишемической болезнью, у него уже был инфаркт, сахарный диабет и двустороннее поражение легких, — рассказал Шувалов.

При этом заболеваемость в Саратовской области на 100 тыс. населения — 195,6. По России в среднем этот показатель значительно выше — 360,5.

В стационарах лежат 1 835 человек, из них 1 143 с коронавирусом, 1 571 человек с пневмонией, еще у 594 коронавирус пневмонией не сопровождается.

Из тех кто в тяжелом состоянии — 113 на кислородной поддержке, 72 — на аппаратах ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU