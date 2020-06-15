Станислав Шувалов: Заболеваемость коронавирусом в Саратове пока ниже среднероссийской
Статистику по заболеваемости коронавирусом сегодня, 15 июня, на брифинге в Минздраве озвучил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
Всего в регионе — 4 734 случая коронавируса, за минувшие сутки цифра выросла на 128.
С начала пандемии 2 071 человек в области выздоровел после заражения COVID-19.
- Умерли 38 человек. Последний случай был в субботу. Мужчина 66 лет с ишемической болезнью, у него уже был инфаркт, сахарный диабет и двустороннее поражение легких, — рассказал Шувалов.
При этом заболеваемость в Саратовской области на 100 тыс. населения — 195,6. По России в среднем этот показатель значительно выше — 360,5.
В стационарах лежат 1 835 человек, из них 1 143 с коронавирусом, 1 571 человек с пневмонией, еще у 594 коронавирус пневмонией не сопровождается.
Из тех кто в тяжелом состоянии — 113 на кислородной поддержке, 72 — на аппаратах ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU