Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 июня 2020 года: еще 128 случаев
В Саратовской области коронавирус подтвержден у 128 человек, общее число заболевших составляет 4 734. Об этом «КП-Саратов» сегодня, 15 июня, сообщили в оперативном штабе.
COVID-19 заразились 56 саратовцев, 15 жителей Энгельсского района, 14 из Балаковского, восемь из Ершовского, семь из Пугачевского, шесть из Вольского, по три — из Дергачевского, Екатериновского, Саратовского и Хвалынского, по два — из Марксовского и Самойловского, по одному из Александрово-Гайского, Аткарского, Балтайского, Краснокутского, Озинского и Романовского.
Из них 37 контактных пациентов, у 91 источник заражения не установлен. У 56 из них пневмония, 35 — с ОРВИ, у 28 человек болезнь протекает бессимптомно.
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Среди заболевших 48 старше 60 лет, 29 в возрасте от 50 до 59 лет, 14 — от 40 до 49 лет, 16 от 30 до 39 лет, 11 от 20 до 29 лет, двум от 18 до 19 лет, а семерым не исполнилось и 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU