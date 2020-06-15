Роддом №4 в Саратове закрыли на карантин по коронавирусу
Роддом №4 в Саратове закрыт на карантин.
Как сообщил первый замглавы министерства здравоохранения области Станислав Шувалов на брифинге, у одной из рожениц был выявлен положительный тест на коронавирус.
По его словам, были предприняты все меры: прием пациентов прекращен, выявляется круг контактных лиц. Поступающих рожениц перераспределяют в друге медучреждения.
Если этот случай заболевания будет единичным, то роддом сможет вернуться к обычному режиму работу через 14 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU