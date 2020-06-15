Рост заболеваемости коронавирусом: В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли Саратову откат к новым ограничениям
Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева не видит значительного роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом она заявила на брифинге в Минздраве 15 июня.
- Пока рост достаточно умеренный. Держимся на показателях, на одном и том же уровне. Откат возможен при значительном росте. Мы мониторим, — заявила Матвеева.
Напомним, в Саратовской области ежесуточно выявляют более 100 новых зараженных, в последние сутки их было 128.
- Да, небольшая прибавка в абсолютных показателях есть. Пока не вышли за коэффициент первого этапа снятия ограничений, — заявила Надежда Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU