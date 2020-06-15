Рост заболеваемости коронавирусом: В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли Саратову откат к новым ограничениям

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:05:10+03:00

Пока рост не превышает показателей первого этапа снятия ограничений, на котором находится регионе

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Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева не видит значительного роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом она заявила на брифинге в Минздраве 15 июня.

- Пока рост достаточно умеренный. Держимся на показателях, на одном и том же уровне. Откат возможен при значительном росте. Мы мониторим, — заявила Матвеева.

Напомним, в Саратовской области ежесуточно выявляют более 100 новых зараженных, в последние сутки их было 128.

- Да, небольшая прибавка в абсолютных показателях есть. Пока не вышли за коэффициент первого этапа снятия ограничений, — заявила Надежда Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU