33 зараженных коронавирусом медика получили 2,2 млн рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:06:49+03:00

Всего в Саратовской области заразились 615 медработников

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В Саратовской области уже 615 медицинских работников заразились коронавирусом.

Как сообщил на брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов, на 15 июня известно о 615 зараженных.

Выплаты получили 33 специалиста на общую сумму 2 270 763 рубля.

Переданы документы в Фонд социального страхования еще на 84 работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU