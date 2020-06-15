33 зараженных коронавирусом медика получили 2,2 млн рублей
Всего в Саратовской области заразились 615 медработников
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В Саратовской области уже 615 медицинских работников заразились коронавирусом.
Как сообщил на брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов, на 15 июня известно о 615 зараженных.
Выплаты получили 33 специалиста на общую сумму 2 270 763 рубля.
Переданы документы в Фонд социального страхования еще на 84 работников.
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ИСТОЧНИК KP.RU