В Саратовской области до сих пор не могут решить вопрос с шествием 24 июня
Решение о проведении торжественного шествия в Саратове пока не принято.
Об этом на брифинге в Минздраве рассказала заместитель главы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Она сообщила, что правительству необходимо провести совещание с привлечением специалистов ведомства.
- Но определенные опасения есть, — отметила Надежда Матвеева.
Также она сообщила, что многое будет зависеть от того формата, в котором предполагается провести шествие. Если массовое, с привлечением большого числа участников и зрителей, то тогда оно возможно только на третьем этапе.
Напомним, Парад Победы в Москве должен состояться 24 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU