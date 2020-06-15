2020-06-15T13:25:11+03:00
Общество

В Саратовской области до сих пор не могут решить вопрос с шествием 24 июня

Роспотребнадзор опасается, что его могут отменить
Екатерина Семенова
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Решение о проведении торжественного шествия в Саратове пока не принято.

Об этом на брифинге в Минздраве рассказала заместитель главы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Она сообщила, что правительству необходимо провести совещание с привлечением специалистов ведомства.

- Но определенные опасения есть, — отметила Надежда Матвеева.

Также она сообщила, что многое будет зависеть от того формата, в котором предполагается провести шествие. Если массовое, с привлечением большого числа участников и зрителей, то тогда оно возможно только на третьем этапе.

Напомним, Парад Победы в Москве должен состояться 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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