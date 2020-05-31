2020-05-31T18:29:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В закрытом на карантин психоневрологическом интернате под Саратовом выявлен очаг коронавируса

COVID-19 выявлен сразу у 142 человек
Екатерина Семенова
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Положительные тесты на коронавирус выявлены у 101 обитателя психоневрологического интерната под СаратовомПоложительные тесты на коронавирус выявлены у 101 обитателя психоневрологического интерната под СаратовомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В очередном учреждении социальной защиты Саратовской области произошла вспышка заболевания коронавирусом.

Утром 31 мая оперативный штаб региона сообщил о новых случаях. Всего за сутки было зарегистрировано 142 заразившихся, однако большая часть из них — 101 человек — это сотрудники и постояльцы психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакском района

Известно, что массовое тестирование, которое и выявило очаг заболевания, было проведено после того, как вирус COVID-19 нашли у одного из сотрудников. Об этом было вскользь отмечено во время оперативного штаба в правительстве области в минувший четверг. А позже замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева на традиционном брифинге в Минздраве подтвердила информацию.

У большинства заразившихся, 88 человек, заболевание протекает бессимптомно. Лечение потребовалось 14 пациентам. В министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что сразу же после выявления первого заразившегося в учреждении была проведена полная дезинфекция.

Лечение потребовалось 14 пациентам

Лечение потребовалось 14 пациентам

Это не первый случая очагов заболевания в домах-интернатах Саратовской области. Так, в конце апреля были выявлены вспышки в ГАУ СО «Озерный психоневрологический интернат» Аткарского района и в ГАУ СО «Черкасский психоневрологический интернат» Вольского района. После этого, 29 апреля, все учреждения подобного типа в области были закрыты на карантин, а сотрудники переведены в 14-дневный режим работы и на смену они могут заступить только после отрицательного тестирования на коронавирус.

В учреждении проведена полная дезинфекция

В учреждении проведена полная дезинфекция

В отношении руководства Вольского интерната было заведено уголовное дело о халатности. Следователи считают, что там не было вовремя проведено обследование заболевших.

Заболевания были зарегистрированы и в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей в Марксовском районе. Эти учреждения, а также дома малютки также закрыли на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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