Коронавирус в Саратове: на карантин закрылись дома ребенка в трех городах

2 Май 2020 2020-05-02T13:06:27+03:00

Такое поручение дал и. о. областного министра здравоохранения

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В трех городах Саратовской области — Саратове, Вольске и Марксе — закрываются дома ребенка (малютки).

Такое поручение дал и. о. регионального министра здравоохранения Олег Костин в связи с предписанием областного управления Роспотребнадзора.

- В складывающейся в регионе эпидемиологической обстановке меры, направленные на ограничение работы, посещения учреждений, показывают свою эффективность. При этом дети, находящиеся в них, продолжат получать всю необходимую помощь и уход, — заявил Костин.

Также он отметил, что ни одного заболевшего коронавирусом в домах ребенка нет.

Персонал учреждений обязали носить средства индивидуальной защиты. Работники увеличат кратность санобработки, повысят меры настороженности гигиенического характера.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU