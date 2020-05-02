Коронавирус в Саратове: на карантин закрылись дома ребенка в трех городах
В трех городах Саратовской области — Саратове, Вольске и Марксе — закрываются дома ребенка (малютки).
Такое поручение дал и. о. регионального министра здравоохранения Олег Костин в связи с предписанием областного управления Роспотребнадзора.
- В складывающейся в регионе эпидемиологической обстановке меры, направленные на ограничение работы, посещения учреждений, показывают свою эффективность. При этом дети, находящиеся в них, продолжат получать всю необходимую помощь и уход, — заявил Костин.
Также он отметил, что ни одного заболевшего коронавирусом в домах ребенка нет.
Персонал учреждений обязали носить средства индивидуальной защиты. Работники увеличат кратность санобработки, повысят меры настороженности гигиенического характера.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU