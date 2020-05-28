Выявлен коронавирус в еще одном доме-интернате Саратовской области

28 Май 2020 2020-05-28T13:20:48+03:00

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В Саратовской области коронавирусом заболели 319 медиков.

Как сообщил на брифинге в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, большинство из них заразились не в ковидных госпиталях, а в обычных больницах или поликлиниках, при общении с пациентами.

Выплаты получили уже девять человек — два врача, пять медсестер и две санитарки. По остальным документы обрабатываются.

Также Станислав Шувалов рассказал, что заражение диагностировано в общей сложности у 225 детей, причем у 15 — до года жизни.

Выявлен случай коронавируса в Адоевщинском псхоневрологическом доме-интернате. По словам замглавы Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, там заразился сотрудник. Сейчас идет установление крагу контактных лиц и противоэпидемические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU