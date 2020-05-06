2020-05-06T13:07:48+03:00
Общество

Более 750 человек обследованы в саратовских психоневрологических интернатах, где выявили вспышки коронавируса

Всего там свыше 90 заболевших коронавирусом
Екатерина Семенова
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Черкасский ПНИ, фото сайта "Вольская неделя"Черкасский ПНИ, фото сайта "Вольская неделя"
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Почти сотня зараженных среди постояльцев и персонала двух психоневрологических интернатов в Саратовской области. Об этом рассказала на брифинге 6 мая замруководителя регионального Роспортребнадзора Надежда Матвеева.

Сегодня не выявлено новых зараженных в Черкассоком ПНИ в Вольском районе. Там сейчас 40 человек с COVID-19. Это и персонал и постояльцы. Состояние у них удовлетворительное. Сегодня утром созванивались, повышения температуры не отмечается ни у кого.

В помещениях ведется полная дезинфекция, обработка постельного белья, разобщение постояльцев.

В Озерном ПНИ в Аткарском районе всего у персонала и постояльцев 54 случая коронавируса. В основном болезнь протекает бессимптомно. Мероприятия по дезинфекции аналогичные выполнены.

Всех обследовали. Это более 300 человек в одном ПНИ и около 350 — в другом, - рассказала Матвеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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