Более 750 человек обследованы в саратовских психоневрологических интернатах, где выявили вспышки коронавируса
Почти сотня зараженных среди постояльцев и персонала двух психоневрологических интернатов в Саратовской области. Об этом рассказала на брифинге 6 мая замруководителя регионального Роспортребнадзора Надежда Матвеева.
Сегодня не выявлено новых зараженных в Черкассоком ПНИ в Вольском районе. Там сейчас 40 человек с COVID-19. Это и персонал и постояльцы. Состояние у них удовлетворительное. Сегодня утром созванивались, повышения температуры не отмечается ни у кого.
В помещениях ведется полная дезинфекция, обработка постельного белья, разобщение постояльцев.
В Озерном ПНИ в Аткарском районе всего у персонала и постояльцев 54 случая коронавируса. В основном болезнь протекает бессимптомно. Мероприятия по дезинфекции аналогичные выполнены.
Всех обследовали. Это более 300 человек в одном ПНИ и около 350 — в другом, - рассказала Матвеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU