У сотрудников двух домов-интернатов Саратовской области нашли коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T20:15:10+03:00

С 29 апреля все дома-интернаты для пожилых и инвалидов будут закрыты

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Сотрудники двух домов-интернатов в Саратовской области оказались заражены коронавирусом.

Об этом сегодня, 27 апреля, на заседании оперативного штаба сообщил зампред правительства области Сергей Наумов.

Он рассказал, что произошло фактически недопустимое — в ГАУ СО «Озерный психоневрологический интернат» Аткарского района заразу занесли фактически сотрудники медучреждения, а в ГАУ СО «Черкасский психоневрологический интернат» Вольского района — приехавшие с вахты граждане.

- Абсолютное недоразумение: приехавшие из Москвы мужья пообщались с женами, с друзьями и далее. «Подарили» эту нехорошую ситуацию, — заявил зампред.

И. о. министра соцразвития Наталия Гурьева подтвердила его слова. Она заметила лишь, что сотрудники, у которых выявлен коронавирус, уже около недели сидят дома, не выходят на работу.

- Надеемся, что не будет угрозы здоровью проживающих, — отметила она.

Сейчас в Черкасском доме-интернате уже начали проводить тесты, а в Озерном они начнутся завтра.

- С учетом полученного предписания с 29 апреля все стационарные учреждения для престарелых и инвалидов будем закрывать на 14 дней, — отметила Наталия Гурьева.

Сергей Наумов подчеркнул, что пока в интернатных учреждениях коронавирус не выявлен.

- Но вот эти бездумные братания и хождения по селам и небольшим городкам граждан, приехавших из Москвы, они дают вот такие выстрелы. Под риском находится самые незащищенные люди: пожилые, больные. Себя не жалеете — их пожалейте! — обратился Сергей Наумов.

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ИСТОЧНИК KP.RU