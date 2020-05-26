В доме-интернате для детей под Марксом коронавирусом заболели восемь сотрудников и один ребенок

26 Май 2020 2020-05-26T12:50:15+03:00

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В Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей в Марксовском районе коронавирусом заражены восемь сотрудников и один ребенок. Об этом сообщили сегодня, 26 мая, на брифинге в Минздраве.

- Последний случай был выявлен 17 мая. Новых не было. Наблюдение снимается 1 июня, — рассказала замруководителя Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева.

Напомним, ранее региональное министерство соцразвития сообщило, что заболевший коронавирусом воспитанник находится в больнице, его состояние удовлетворительное, COVID-19 протекает бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU