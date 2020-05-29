2020-05-28T21:46:30+03:00
Общество

«Врачи отработали на пять с плюсом»: в Саратовской области выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса пациента

Женщина сердечно поблагодарила медиков
Дарья Вострикова
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В Саратовской области выписали тысячного пациента с коронавирусомВ Саратовской области выписали тысячного пациента с коронавирусомФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 мая, из Перинатального центра в Саратов, котрый переоборудован под прием коронавирусных больных, выписали тысячного выздоровевшего от COVID-19 пациента, 49-летнюю Надию Мельникову из Красноармейска.

Число поступающих зараженных новой инфекцией пациентов не уменьшается Фото: Дарья Вострикова

Число поступающих зараженных новой инфекцией пациентов не уменьшаетсяФото: Дарья Вострикова

- У меня на работе взяли тест на коронавирус и он показал положительный результат. Сразу после этого привезли в госпиталь, начали оказывать помощь врачи: антибиотики, лечение… На 21 день меня выписали. Большое спасибо всему персоналу. Я видела, какие есть больные — очень тяжелые, поэтому терпению врачей можно только восхищаться. Неуместно сказать «я в восторге» но это так, коллектив больницы отработал на 5 с плюсом, — рассказала женщина корреспонденту «Комсомольской правды - Саратов».

Женщина сердечно поблагодарила медицинский персонал Перинатального центра Фото: Дарья Вострикова

Женщина сердечно поблагодарила медицинский персонал Перинатального центраФото: Дарья Вострикова

Надия Мельникова поделилась — она и ее семья всегда использовали средства защиты, обрабатывали руки антисептиком, соблюдали режим самоизоляции. «Даже непонятно, как такое могло произойти».

После подтверждения диагноза у нее, тесты взяли у всех членов семьи. У мужа результат отрицательный, а 15-летний сын оказался заражен новой инфекцией. Тут же пришел педиатр и назначил лечение, которое проходило дома. У мальчика заболевание проходило бессимптомно, поэтому было принято такое решение — не загружать медицинское учреждение. Но есть дети, которые тяжело больны, они направляются на инфекционные койки.

После пройденного лечения тесты показали отрицательный результат. Заболевание у женщины тоже проходило почти бессимптомно, разве что пропало обоняние. Но она видела, как другие пациенты задыхались и лежали под аппаратами ИВЛ.

- Это очень страшно, желаю никому не попадать сюда, не болеть, — с ужасом вспоминает Надия.

Исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Перинатального центра Сима Денисюк отмечает — всех пациентов выписывают из больницы только после того, как результат двух тестов на коронавирус покажет «отрицательно». Люди могут чувствовать себя абсолютно здоровыми, но пока они не пройдут эту проверку, никого домой не отпустят.

Замглавврача в Саратове о зараженных коронавирусом: Я такого не видела за 45 лет практики.

Однако поток новых больных не уменьшается — учреждение заполнено и даже приходится иногда отказывать другим учреждениям, которые хотят переместить сюда пациентов.После выписки пациенты получают рекомендации, у каждого все индивидуально. Им можно выходить на улицу, потому что они уже переболели, иммунитет есть. Они, по мнению Симы Денисюк, самые «не опасные люди», потому что уже обследовались.

Сима Денисюк отмечает, что вирус опасен резким ухудшением здоровья Фото: Дарья Вострикова

Сима Денисюк отмечает, что вирус опасен резким ухудшением здоровьяФото: Дарья Вострикова

Поэтому о снижении числа заболеваемости пока говорить не приходится .

В Саратове выписали тысячного пациента излечившегося от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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