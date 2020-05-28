«Это очень страшно»: врач в Саратове с 45-летним стажем описывает, как на глазах ухудшается состояние вроде бы здоровых пациентов с коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T21:36:35+03:00

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В Перинатальном центре Саратова, который переоборудован под лечение коронавирусных больных, уже заканчиваются свободные койки.

Сегодня, 28 мая, исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Перинатального центра в Саратова Сима Денисюк рассказала «КП-Саратов» о том, сколько поступает коронавирусных больных.

- Пока не вижу уменьшений потока, говорю о нас, конкретном примере. Звонят районы каждый день, с Энгельса сейчас отказали — четверых просили перевести к нам. Пациентов очень много, кладем за сутки до 27-30, пока есть места. Позавчера поступило 27 человек, вчера 17, у нас кончились места, не в коридор же укладывать людей с COVID-19, — отметила она.

Медик подчеркнула, что очень много среди поступающих тяжелых пациентов. Опасность вируса в том, что человек может ходить «вроде бы здоровым», а потом на глазах начинается ухудшение. Она по специальности акушер-гинеколог, и за свой 45-летний рабочий стаж такое видит впервые. И это, по словам Симы Денисюк, «очень страшно».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/781872" frameborder="0"></iframe> Замглавврача в Саратове о зараженных коронавирусом: Я такого не видела за 45 лет практики.

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ИСТОЧНИК KP.RU