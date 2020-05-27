В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью

27 Май 2020 2020-05-27T08:14:31+03:00

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В постановление правительства Саратовской области №208-П, которое с 26 марта ввело в регионе ограничительные меры, внесены изменения.

26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц.

Это:

- нижнее белье,

- чулочно-носочная продукция,

- ортопедические обувь и средства,

- детская одежда и обувь,

- галантерея,

- головные уборы.

Таким образом, теперь могут открыться магазины белья, шляп, детской одежды и обуви и ряд других.

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ИСТОЧНИК KP.RU