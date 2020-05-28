2020-05-28T09:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 28 мая 2020 года: еще 97 заразившихся

В Саратовской области заразились коронавирусом 2 746 человек
Екатерина Семенова
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 28 мая стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за сутки диагноз подтвержден у 97 человек.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2 746 заболевших.

Выздоровело с начала эпидемии 1033 человека, за сутки — 91 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 21, Балаковский район — 16, Энгельсский — 13, Пугачевский — 7, Вольский, Самойловский, Петровский и Александрово-Гайский — по 4, Марксовский, Ртищевский, Красноармейский и Романовский — по 3, Озинский, Турковский и Екатериновский — по 2, Ершовский, Перелюбский, Саратовский, Базарно-Карабулакский, Духовницкий и Лысогорский — по одному.

Среди заболевших 47 контактных лиц, 45 — с неустановленным источником заражения, 5 — прибывших из других регионов.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 32, с признаками ОРВИ — 33, с бессимптомным течением — 32.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 7;

- 15-17 лет – 1;

- 18-19 лет – 1;

- 20-29 лет – 6;

- 30-39 лет – 13;

- 40-49 лет – 17;

- 50-59 лет – 15;

- старше 60 – 38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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