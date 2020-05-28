Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 28 мая 2020 года: еще 97 заразившихся
Утром 28 мая стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба, за сутки диагноз подтвержден у 97 человек.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2 746 заболевших.
Выздоровело с начала эпидемии 1033 человека, за сутки — 91 человек.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 21, Балаковский район — 16, Энгельсский — 13, Пугачевский — 7, Вольский, Самойловский, Петровский и Александрово-Гайский — по 4, Марксовский, Ртищевский, Красноармейский и Романовский — по 3, Озинский, Турковский и Екатериновский — по 2, Ершовский, Перелюбский, Саратовский, Базарно-Карабулакский, Духовницкий и Лысогорский — по одному.
Среди заболевших 47 контактных лиц, 45 — с неустановленным источником заражения, 5 — прибывших из других регионов.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 32, с признаками ОРВИ — 33, с бессимптомным течением — 32.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 7;
- 15-17 лет – 1;
- 18-19 лет – 1;
- 20-29 лет – 6;
- 30-39 лет – 13;
- 40-49 лет – 17;
- 50-59 лет – 15;
- старше 60 – 38.
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ИСТОЧНИК KP.RU