Мышиная лихорадка в 2020 году в Саратове пока уступила местных жителей коронавирусу

За 4 месяца с начала 2020 года в Саратовской области зафиксирован 131 случай мышиной лихорадки у людей. Этот показатель не превышает среднемноголетней статистики. За май 2020 года - 7 случаев подозрения на ГЛПС. Об этом 27 мая на заседании оперативного штаба в правительстве области сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она напомнила, что в 2019 году всплеск заболевания мышиной лихорадкой был в конце апреля, и до конца года было зарегистрировано 2702 заразившихся.

- Зимой и весной в ПФО прогнозировалось сохранение активности очагов ГЛПС. Были предприняты меры по увеличению кратности исследований, особенно по Кумысной поляне.

По результатам мониторингов зимой, которые показали высокую численность грызунов, были приняты меры по ранней подснежной дератизации Кумысной поляны и Саратовского района.

На это выделено пять млн рублей природному парку Кумысная поляна.

После этого был контроль эффективности. И установлено, что до начала средняя численность грызунов 22,5%, после — сократилось до 5,5%.

Определены точки долговременного отравления, которые еще работают. Остаточная численность грызунов зафиксирована на уровне ниже средних значений.

В апреле определен график весенних мероприятий. Он был реализован и оценка его эффективности еще идет.

В мае в точках многолетнего наблюдения на Кумысной поляне средний процент грызунов 14,8%. Это соответствует обычной средней весенней численности. Все особи рыжей полевки пойманы в границах Кумысной поляны, - рассказала Ольга Кожанова.

Ольга КожановаФото: Александр Уриевский

Она оценила обстановку по ГЛПС в черте Саратова как спокойную.

Тем не менее, численность рыжей полевки еще высока, поэтому обработки продолжаются. Особенно в 500-метровой зоне вблизи лагерей, там численность грызунов выше норматива — до 18%.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заметил, что опасности эпидемии мышиной лихорадки «второй волной» исключать нельзя.

- Средства выделены, мероприятия проводятся. Но обольщаться нечем. Судя по докладу, если мы перестанет проводить эти мероприятия, то получим вторую волну. – сказал Стрелюхин.

Он обратил внимание, что не все опасные участки, строения обработаны. Например, из 51 загородных учреждений для отдыха обработаны только 42.

Стрелюхин попросил «ни в коем случае не расслабляться».

Всего на Кумыске, которая стала основным источником эпидемии мышиной лихорадки в 2019 году, обработано 700 га только за счет средств облбюжета. А еще обрабатывает город Саратов и собственники расположенных там объектов. Дератизация продолжится там и летом.

В сравнении с коронавирусом в этом году ГЛПС выглядит не так грозно. Зараженных COVID-19 сегодня в Саратовской области с начала эпидемии уже 2 649 человек, из них 32 скончались именно от коронавируса.

Но забывать про опасность мышиной лихорадки совсем не стоит.

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