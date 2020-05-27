2020-05-27T19:19:35+03:00
Общество

Александр Стрелюхин: Через два-три дня будем готовы к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Пока тревожно выглядит статистика по внебольничной пневмонии
Екатерина Семенова
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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На заседании оперативного штаба 27 мая по противодействию COVID-19 председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал, что через два-три дня регион может быть готов к выходу на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.

- Мы пока на самоизоляции до 31 мая. Индекс самоизоляции очень низкий сейчас остается

Надеемся, что в течении 2-3 дней мы выйдем на реализацию первого этапа снятия ограничений, если будем все вместе этим заниматься.

По свободным коронавирусным койкам на первый и даже на второй этап снятия ограничений мы уже соответствуем.

По тестированию 105,4 на 100 тысяч населения, что тоже практически в рамках уже сразу второго этапа.

А вот показатель заболеваемости, в том числе внебольничной пневмонией, не вызывает радости.

Но очень надеюсь, что в 2-3 дня, с учетом осторожного прогноза и всех консультаций, будем рассматривать вопрос выхода на первый этап, - сообщил Стрелюхин.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила об увеличении количества тестирований на COVID-19 в ближайшее время.

- К нам обратилась клиника СГМУ и областная клиническая больница о проведении тестирования на коронавирус. Поэтому объемы тестирования будут увеличены, - сказала Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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