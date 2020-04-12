Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 апреля 2020 года: подтверждены 44 случая коронавируса

В Саратовской области на 12 апреля 2020 года подтверждены еще девять случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, заболела женщина из села Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района и семеро саратовцев.

Круг тех, с кем они контактировали, определен.

В Саратовской области 11 апреля выявлено еще девять заболевших коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вязовке в пятницу, 10 апреля, также проходила обработка дезинфицирующими средствами многих поверхностей. Все из-за того, что там выявили случай коронавируса у подростка.

Всего в области зафиксировано 44 зараженных коронавирусом. Из них четыре человека выздоровели, а двое скончались. Один — от онкологии, второй — от сердечно-сосудистого заболевания. Обоим было больше 60 лет.

«КП-Саратов» составила карту распространения коронавируса в регионе — в каких районах есть зараженные COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Также волонтеры доставляют нуждающимся на самоизоляции вместе с продуктами свежий выпуск газеты «Комсомольская правда в Саратове». Об этом добровольцев попросили сами горожане, позвонив на горячую линию.

Нуждающимся саратовцам на самоизоляции привозят газету «Комсомольская правда в Саратове»

По словам руководитель регионального отделения «МГЕР» Андрея Капитонова, представители старшего поколения больше доверяют газете, поэтому вместе с продуктовым набором им предлагают прессу. Печатные издания люди получают бесплатно.

В пятницу председатель правительства области Александр Стрелюхин подписал постановление о разрешении работать еще одной сфере — и это те, кто оказывает ветеринарные услуги. Таким образом, список тех, кто может трудиться, расширился.

Однако кто-то все же нарушает самоизоляцию. Роспотребнадзор через суд остановил работу магазина, общепита и трех парикмахерских.

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