2020-04-11T09:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Село под Саратовом дезинфицируют после выявленного случая коронавируса

У всех, кто контактировал с зараженным, взяли анализы
Ольга Симонова
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Фото со страницы Павла Суркова в соцсетиФото со страницы Павла Суркова в соцсети
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Село Вязовка в Татищевском районе Саратовской области дезинфицируют после выявленного случая заражения коронавирусом.

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

- В соответствии с решением районного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции проведен комплекс организационных, дезинфекционных и профилактических мероприятий, — написал глава района Павел Сурков на своей странице в соцсети «Одноклассники».

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Напомним, о заболевшем COVID-19 в Татищевском районе стало известно 9 апреля. По словам Суркова, выявлены все, кто контактировал с зараженным, у них взяли анализы на инфекцию.

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Также глава района сообщил, что заболевший — подросток, прибывший из Москвы к родным. Семья и родственники заболевшего госпитализированы в Саратов.

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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