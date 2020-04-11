Село под Саратовом дезинфицируют после выявленного случая коронавируса
Село Вязовка в Татищевском районе Саратовской области дезинфицируют после выявленного случая заражения коронавирусом.
Фото со страницы Павла Суркова в соцсети
- В соответствии с решением районного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции проведен комплекс организационных, дезинфекционных и профилактических мероприятий, — написал глава района Павел Сурков на своей странице в соцсети «Одноклассники».
Фото со страницы Павла Суркова в соцсети
Напомним, о заболевшем COVID-19 в Татищевском районе стало известно 9 апреля. По словам Суркова, выявлены все, кто контактировал с зараженным, у них взяли анализы на инфекцию.
Фото со страницы Павла Суркова в соцсети
Также глава района сообщил, что заболевший — подросток, прибывший из Москвы к родным. Семья и родственники заболевшего госпитализированы в Саратов.
Фото со страницы Павла Суркова в соцсети
Фото со страницы Павла Суркова в соцсети
Фото со страницы Павла Суркова в соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU