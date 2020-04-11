2020-04-11T16:23:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Саратове 11 апреля 2020: где в Саратовской области зафиксированы случаи заражения COVID-19

Всего заболевших коронавирусом в Саратовской области днем 11 апреля уже 44 человека
Александр Уриевский
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Анализы на коронавирус все чаще дают положительный результат в Саратовской областиАнализы на коронавирус все чаще дают положительный результат в Саратовской области
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Среди заразившихся к этому часу — двое несовершеннолетних, один новый, подросток, выявлен 9 апреля, состояние его не тяжелое, он без кислородной поддержки.

Выписаны четыре человека: три женщины и ребенок.

Два человека с подтвержденным COVID-19 скончались, это мужчины старше 60 лет, причина смерти одного — рак мозга, второго — инфаркт миокарда.

Получают медицинскую помощь 38 человек.

Среди первых 35 зараженных:

До 18 лет — два человека (один выписан)

18–34 лет — 11 человек

35–59 лет — 12 человек

старше 60 — десять человек (двое скончались)

Данные по еще девяти зараженным, о которых объявлено днем 11 апреля, пока уточняются.

Сегодня схема районов с подтвержденными случаями COVID-19 на карте региона выглядит так

Сегодня схема районов с подтвержденными случаями COVID-19 на карте региона выглядит так

География заражений коронавирусом в Саратовской области:

Саратов — 25,

Ершовский — 6,

Аткарский — 3,

Татищевский — 2,

Ртищевский — 2,

Энгельс — 2,

Новобурасский — 1,

Саратовский район — 1,

Балтайский — 1,

Озинский — 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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