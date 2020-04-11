Карта распространения коронавируса в Саратове 11 апреля 2020: где в Саратовской области зафиксированы случаи заражения COVID-19
Среди заразившихся к этому часу — двое несовершеннолетних, один новый, подросток, выявлен 9 апреля, состояние его не тяжелое, он без кислородной поддержки.
Выписаны четыре человека: три женщины и ребенок.
Два человека с подтвержденным COVID-19 скончались, это мужчины старше 60 лет, причина смерти одного — рак мозга, второго — инфаркт миокарда.
Получают медицинскую помощь 38 человек.
Среди первых 35 зараженных:
До 18 лет — два человека (один выписан)
18–34 лет — 11 человек
35–59 лет — 12 человек
старше 60 — десять человек (двое скончались)
Данные по еще девяти зараженным, о которых объявлено днем 11 апреля, пока уточняются.
Сегодня схема районов с подтвержденными случаями COVID-19 на карте региона выглядит так
География заражений коронавирусом в Саратовской области:
Саратов — 25,
Ершовский — 6,
Аткарский — 3,
Татищевский — 2,
Ртищевский — 2,
Энгельс — 2,
Новобурасский — 1,
Саратовский район — 1,
Балтайский — 1,
Озинский — 1.
ИСТОЧНИК KP.RU