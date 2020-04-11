2020-04-11T11:29:14+03:00
Общество

Волонтеры доставляют газету «Комсомольская правда» и продукты саратовцам на самоизоляции

О доставке прессы попросили сами горожане
Ольга Симонова
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Волонтеры доставили газету «Комсомольская правда в Саратове» и продуктыВолонтеры доставили газету «Комсомольская правда в Саратове» и продукты
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Волонтерский центр «Единой России» в Саратове, созданный по инициативе депутата Госдумы Николая Панкова, ежедневно помогает гражданам на самоизоляции. В выездах принимают участие депутаты всех уровней, их помощники, представители местных и первичных отделений партии, а также активисты «Молодой Гвардии».

Так, на горячую линию обратилась жительница 4-го жилучастка Заводского района Нина Бодюкова. На ее просьбу отреагировал помощник депутата ГД Евгения Примакова Илья Кухарев. Мужчина отвез женщине продукты и свежий номер газеты «Комсомольская правда в Саратове».

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Доставлять вместе с продуктами газеты волонтеров попросили сами саратовцы. По их словам, на самоизоляции хочется получать достоверную информацию не только из телевизора, но и из печатных СМИ.

- Представители старшего поколения больше доверяют газете, поэтому вместе с продуктовым набором мы предлагаем находящимся на самоизоляции гражданам свежую прессу. Печатные издания люди получают бесплатно и благодарны за проявленное внимание, — рассказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов.

Жители Саратовской области также получают необходимую помощь. В Вольске партийцы поддержали инициативу местной жительницы, многодетной матери Тамары Каратляшевой и помогли доставить продукты в шесть многодетных семей. В ЗАТО Светлый представители партии помогли семье, прибывшей из другого города, продуктами и товарами первой необходимости.

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Каждый нуждающийся в поддержке может позвонить на горячую линию по телефонам 8 (8452)-27-21-57 и 8 (8452)-27-12-07. За время ее работы поступило уже более двух тыс. звонков, большая часть которых касалась оказания помощи с доставкой продуктов питания. Горячая линия будет работать, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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