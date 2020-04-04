Коронавирус в Саратовской области: известны предприятия, которые продолжат работу

4 Апр 2020 2020-04-04T16:29:15+03:00

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Вице-губернатор— председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин утвердил список системообразующих предприятий региона, которые будут продолжать свою работу во время ограничительных мер.

Напомним, согласно ограничениям, указанным в постановлении правительства, ряд организаций обязали прекратить свою деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса.

На сегодняшнем брифинге глава Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала об ужесточении штрафов для тех, кто будет нарушать эти правила. Гражданам придется отдать от 15 до 40 тыс. рублей, должностные лица или предприниматели без образования юридического лица отдадут 50-150 тыс. рублей, а юридических лиц ждет приостановка деятельности или штраф в 200-500 тыс. рублей.

Публикуем полный список тех предприятий, которым работа разрешена:

- ПАО «МРСК Волги»

- АО «НЭСК»

- ООО «Газпром Трансгаз Саратов»

- ООО «СЭПО-ЗЭМ»

- Филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»

- АО «Газпром газораспределение Саратовской области»

- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС»

- ПАО «Балаковорезинотехника»

- Филиал ФГУП «НПЦАП» – «ПО «Корпус»

- ООО ЭПО «Сигнал»

- АО «ЕПК Саратов»

- АО «Завод металлоконструкций»

- ПАО «Саратовский НПЗ»

- ООО «Король диванов»

- АО НПП «Алмаз»

- АО «Облкоммунэнерго»

- АО НПП «Контакт»

- ООО «Мебельная фабрика Мария»

- Саратовский филиал ООО «Газпром Проектирование»

- ПАО «Саратовнефтегаз»

- АО «Балаково-Центролит»

- АО «Металлургический завод Балаково»

- Балаковский филиал АО «Апатит»

- ООО «Торэкс»

- ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»

- ООО «Завод «Газпроммаш»

- ОАО «Трансмаш»

- АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон»

- ПАО «Саратовэнерго»

- ООО «Роберт БОШ Саратов»

- ООО «ПирроГрупп»

- АО «356 АРЗ»

- АО «Саратовский институт стекла»

- ООО «Саратоворгсинтез»

- ЗАО «СПГЭС»

- АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

- АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»

- АО «Саратовстройстекло»

- АО «НИИХИТ»

- ООО «Холсим (Рус)»

- ООО «ЮКОЛА-нефть»

- ООО «Завод «Саратовгазавтоматика»

- ООО «Бош Пауэр Тулз»

- ООО «Заволжское УТТ» (дочернее ПАО «Саратовнефтегаз»)

- ООО «СТАММ»

- ОАО «ГипроНиигаз»

- ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга»

- ООО «НПП «Полипластик»

- ООО «Аргон» (Балаково)

- АО «Легпромресурс»

- ООО НПФ «Моссар» (Маркс)

- ПАО «Завод автономных источников тока»

- АО «Саратовгаз»

- АО «Саратовский агрегатный завод»

- АО «Саратовский радиоприборный завод»

- ОАО «Сарэнергомаш»

- АО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И. Глухарева

- ОАО «ПЭМЗ «Молот»

- ЗАО «Экспо-ПУЛ»

- ЗАО «Опытный завод НИИХИТ»

- АО «Волжский дизель им. Маминых» (краткое наименование - АО «Волгодизельмаш»)

- ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот»

- ЗАО «Электроисточник»

- АО «Вольский механический завод»

- ООО «Балтекс»

- ПАО «Богородскнефть»

- АО «Энгельсский кирпичный завод»

- ООО «РЭМО»

- АО «Литий-элемент»

- ООО «Краснокутский электромеханический завод»

- ЗАО «ЦМС Евразия»

- АО «Саратовский полиграфический комбинат»

- ОАО «Саратовские обои»

- Филиал ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

- ООО «СПГЭС»

- ООО «ЛукБелОйл»

- Филиал ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе

- ООО «Бош Отопительные Системы»

- АО «НК Саратовнефтегеофизика»

- ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»

- ООО «РНГК Саратов»

- ПАО «ВНИПИгаздобыча»

- ООО «Диалл Альянс»

- ОАО «Трансаммиак» филиал «Саратовское управление»

- ООО «Электросбытовая компания»

- ООО «Завод ЖБК №1»

- ООО «Завод ЖБК №2»

- ЗАО «Производственное предприятие «ЖБК-3»

- ООО «Завод силикатных материалов»

- ОАО «Завод силикатного кирпича»

- ООО «Завод керамического кирпича»

- ООО «ДСК» «ГРАСС-Саратов»

- ООО «Саратовский завод строительных материалов»

- Группа компаний «Саратовоблжилстрой»

- АО «Шэлдом»

- ООО Специализированный Застройщик ГК «Кронверк»

- ООО СК «Новый век»

- ООО «Торгово-строительное управление Энгельсстрой»

- ООО «ПпС «Лесстр»

- ООО «Альфа-Рекорд»

- ООО «Союз»

- ООО «Матис»

- ООО Специализированный Застройщик «Строительная Компания «Система»

- ООО «Госжилстрой

- ООО «Трест 7»

- ЗАО «УМ-24»

- ГУПП «Институт «Саратовгражданпроект»

- ГУПП «Облводоресурс»

- ООО «Концессия водоснабжения Саратов»

- МУП «Энгельс Водоканал

- МУП «Балаково-Водоканал»

- ОП Саратов ОАО «Жировой комбинат»

- ОП Балаково ЗАО «Самараагропромпереработка»

- ОП Аткарск ЗАО «Самараагропромпереработка»

- АО «Кондитерская фабрика «Саратовская»

- ООО «Кондитерская фабрика «Покровск»

- ОАО «Знак хлеба»

- ООО «Энгельсский хлебокомбинат»

- ООО «МакПром»

- ООО «Саратовская макаронная фабрика»

- АО «Урбахский комбинат хлебопродуктов»

- АО «Балашовский комбинат хлебопродуктов

- ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»

- ООО «МК Дубки»

- ООО «ГК Белая долина»

- ООО «ГК Генеральские колбасы»

- ООО «Саратовский молочный комбинат»

- ООО «Пугачевские молочные продукты»

- ООО «Товарное хозяйство»

- ООО «Балашовский сахарный комбинат»

- ОАО «ПТФ Михайловская»

- АО «Симоновская ПТФ»

- ООО «Покровская ПТФ

- ООО «Агрокомплекс Калининский»

- ООО «Свинокомплекс Хвалынский»

- АО «Племзавод «Трудовой»

- ООО «Агрофирма «Рубеж»

- АО «Волга»

- АО «Совхоз-Весна»

- ООО «РЭХН»

- АО «СарАэро-Инвест» (Международный аэропорт «Гагарин»)

- Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

- Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

- ООО «Автодорожник

- ООО «Автобан»

- ООО «Автотрасса»

- АО «Резинотехника»

- ООО «Еврорадиаторы»

- АО «АП РМК»

- ЗАО «Завод специальных автомобилей»

- ООО «КБ Пожарной автоматики»

- ООО ЭТЗ «Гэксар»

- АО «Нефтегазоборудование»

- АО «Вагоностроительный завод»

- Обособленное подразделение «Энгельсский завод электротранспорта ООО ПК «Транспортные системы»

- ООО НПФ «Энта Плюс»

- АО ПО «Бином»

- АО «НИТИ-ТЕСАР»

- АО КБ «Электроприбор»

- Филиал ФГУП «ПО «Маяк»-«Базальт»

- АО «Реф-Оптоэлектроника»

- АО «Промэлектроника»

- АО «Рембаза»

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ИСТОЧНИК KP.RU