Самоизоляция из-за коронавируса в Саратове: Роспотребнадзор через суд остановил работу трех парикмахерских, магазина и общепита
После проверок Роспотребнадзора и ГУВД пять предприятий региона приостанавливают свою деятельность по решению суда. Об этом заявила начальник Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.
- Это связано с их нарушениями в период введенных ограничений из-за существующей эпидемиологической обстановки. Теперь они вынуждены по решению суда приостановить свою деятельность, — сказала Кожанова.
Работа трех парикмахерских заблокирована на срок от 30 до 50 суток, магазина розничных товаров — на 30 суток, предприятия общественного питания — на 45 суток.
Роспотребнадзор продолжает проверки соблюдения предписанных властями ограничений совместно с ГУВД.
ИСТОЧНИК KP.RU