Самоизоляция из-за коронавируса в Саратове: Роспотребнадзор через суд остановил работу трех парикмахерских, магазина и общепита

11 Апр 2020 2020-04-11T11:30:52+03:00

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После проверок Роспотребнадзора и ГУВД пять предприятий региона приостанавливают свою деятельность по решению суда. Об этом заявила начальник Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.

- Это связано с их нарушениями в период введенных ограничений из-за существующей эпидемиологической обстановки. Теперь они вынуждены по решению суда приостановить свою деятельность, — сказала Кожанова.

Работа трех парикмахерских заблокирована на срок от 30 до 50 суток, магазина розничных товаров — на 30 суток, предприятия общественного питания — на 45 суток.

Роспотребнадзор продолжает проверки соблюдения предписанных властями ограничений совместно с ГУВД.

ИСТОЧНИК KP.RU