Правительство Саратовской области разрешило работать ветклиникам во время режима самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T14:02:16+03:00

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Ветеринарным клиникам Саратовской области вчера, 10 апреля, разрешили работать во время режима самоизоляции.

В постановление о введении ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса внесли изменения.

Документ подписал председатель правительства области Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU