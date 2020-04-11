Правительство Саратовской области разрешило работать ветклиникам во время режима самоизоляции
Ветеринарным клиникам Саратовской области вчера, 10 апреля, разрешили работать во время режима самоизоляции.
В постановление о введении ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса внесли изменения.
Документ подписал председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU