Танцы под «Макарену» и шашлыки с соседями: как саратовцы не самоизолировались
Самоизоляция самоизоляцией, но дискотека сама себя не устроит. Видимо, так подумали жители Саратова, когда вышли на танцы во двор дома.
Предположительно, это произошло во дворе дома в районе пересечения улиц Провиантская и Чернышевского. Причем зажигательные танцы жителей под «Макарену», а также их пикник с шашлыком попали на видео и стали предметом широкого обсуждения.
Общественность разделилась на два лагеря: одни горячо осуждают тех, кто нарушил самоизоляцию, другие, наоборот, уверены, что ничего страшного в том, чтобы провести время на свежем воздухе в хорошей компании, нет.
Тем не менее правоохранительные органы начали проверку.
ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать самоизоляцию. Фото ГИБДД по Саратовской области
- Данный пример безответственного поведения послужил поводом к началу проверки правоохранительными органами на предмет нарушения. Выясняются обстоятельства произошедшего, действиям жителей будет дана правовая оценка, — сообщили «КП-Саратов» в официальном канале оперативного штаба «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Кстати, это не первый случай яркого нарушения карантина. Ранее «КП-Саратов» писала о жителях дома в районе железнодорожной больницы, которые вышли на благоустройство территории двора. Благое дело в обычное время сейчас может обернуться заражением — ведь среди них были пожилые люди из группы риска, которые, как и прочие, были без масок.
Субботник во дворе дома во время самоизоляции
Напоминаем, что в нашем регионе, как и по всей России, введен режим самоизоляции. Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома и минимизировать личные контакты. Кроме пути на работу и обратно — для тех, кому это разрешено — позволяется выходить за покупкой продуктов и товаров первой необходимости, лекарствами, в поликлинику, если есть угроза здоровью, а также выгуливать собак на расстоянии 100 метров от дома.
Полиция просит жителей Саратова соблюдать режим самоизоляции.
Штрафов для гуляющих граждан пока не предусмотрено, однако улицы Саратова патрулируют полицейские, которые проводят профилактические беседы. Наряды ГИБДД останавливают автомобилистов и также напоминают о важности самоизоляции.
ГИБДД будет распространять обращение к гражданам
По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, которые призывают граждан оставаться дома.
Горожане могут жаловаться на нарушителей режима самоизоляции по телефонам доверия центра общественного информирования в Саратове: 8(8452) 74-12-85, 99-54-69. Анонимность гарантируется.
Саратовцы устроили дискотеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU