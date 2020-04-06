Танцы под «Макарену» и шашлыки с соседями: как саратовцы не самоизолировались

Самоизоляция самоизоляцией, но дискотека сама себя не устроит. Видимо, так подумали жители Саратова, когда вышли на танцы во двор дома.

Предположительно, это произошло во дворе дома в районе пересечения улиц Провиантская и Чернышевского. Причем зажигательные танцы жителей под «Макарену», а также их пикник с шашлыком попали на видео и стали предметом широкого обсуждения.

Общественность разделилась на два лагеря: одни горячо осуждают тех, кто нарушил самоизоляцию, другие, наоборот, уверены, что ничего страшного в том, чтобы провести время на свежем воздухе в хорошей компании, нет.

Тем не менее правоохранительные органы начали проверку.

ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать самоизоляцию. Фото ГИБДД по Саратовской области

- Данный пример безответственного поведения послужил поводом к началу проверки правоохранительными органами на предмет нарушения. Выясняются обстоятельства произошедшего, действиям жителей будет дана правовая оценка, — сообщили «КП-Саратов» в официальном канале оперативного штаба «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Кстати, это не первый случай яркого нарушения карантина. Ранее «КП-Саратов» писала о жителях дома в районе железнодорожной больницы, которые вышли на благоустройство территории двора. Благое дело в обычное время сейчас может обернуться заражением — ведь среди них были пожилые люди из группы риска, которые, как и прочие, были без масок.

Субботник во дворе дома во время самоизоляции

Напоминаем, что в нашем регионе, как и по всей России, введен режим самоизоляции. Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома и минимизировать личные контакты. Кроме пути на работу и обратно — для тех, кому это разрешено — позволяется выходить за покупкой продуктов и товаров первой необходимости, лекарствами, в поликлинику, если есть угроза здоровью, а также выгуливать собак на расстоянии 100 метров от дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/770012" frameborder="0"></iframe> Полиция просит жителей Саратова соблюдать режим самоизоляции.

Штрафов для гуляющих граждан пока не предусмотрено, однако улицы Саратова патрулируют полицейские, которые проводят профилактические беседы. Наряды ГИБДД останавливают автомобилистов и также напоминают о важности самоизоляции.

ГИБДД будет распространять обращение к гражданам 00:00 00:00

По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, которые призывают граждан оставаться дома.

Горожане могут жаловаться на нарушителей режима самоизоляции по телефонам доверия центра общественного информирования в Саратове: 8(8452) 74-12-85, 99-54-69. Анонимность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/771205" frameborder="0"></iframe> Саратовцы устроили дискотеку.

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