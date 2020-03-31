2020-03-31T20:07:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилые саратовцы вышли на субботник во время самоизоляции

Горожане решили устроить уборку во дворе, игнорируя коронавирус [фото]
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Самоизоляция не остановила саратовцев от желания убраться во двореСамоизоляция не остановила саратовцев от желания убраться во дворе
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В центре Саратова горожане решили выйти на субботник. Проигнорировав при этом режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, среди благоустроителей дворовой территории есть и пожилые люди, которые входят в группу риска по COVID-19.

Пожилые люди также приняли участие в субботнике

Пожилые люди также приняли участие в субботнике

- Больше часа работают. Сначала листву сгребали, убрали в мешки. Потом участок перекопали. Они молодцы, что сами делают. Просто режим сейчас особый, — написала в редакцию жительница дома в районе железнодорожной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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