Пожилые саратовцы вышли на субботник во время самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T20:07:54+03:00

Самоизоляция не остановила саратовцев от желания убраться во дворе

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В центре Саратова горожане решили выйти на субботник. Проигнорировав при этом режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, среди благоустроителей дворовой территории есть и пожилые люди, которые входят в группу риска по COVID-19.

Пожилые люди также приняли участие в субботнике

- Больше часа работают. Сначала листву сгребали, убрали в мешки. Потом участок перекопали. Они молодцы, что сами делают. Просто режим сейчас особый, — написала в редакцию жительница дома в районе железнодорожной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU