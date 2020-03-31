Пожилые саратовцы вышли на субботник во время самоизоляции
Горожане решили устроить уборку во дворе, игнорируя коронавирус [фото]
Самоизоляция не остановила саратовцев от желания убраться во дворе
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В центре Саратова горожане решили выйти на субботник. Проигнорировав при этом режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, среди благоустроителей дворовой территории есть и пожилые люди, которые входят в группу риска по COVID-19.
Пожилые люди также приняли участие в субботнике
- Больше часа работают. Сначала листву сгребали, убрали в мешки. Потом участок перекопали. Они молодцы, что сами делают. Просто режим сейчас особый, — написала в редакцию жительница дома в районе железнодорожной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU