2020-03-30T23:01:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Внимание всем! Машины ГИБДД будут разгонять саратовцев по домам

Автомобили с громкоговорителями начинают курсировать по городу [видео]
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Жители заметили машины ГИБДД с предупреждением.

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В Саратове с завтрашнего дня, 31 марта, будут курсировать патрульные автомобили ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, машины с громкоговорителями будут оповещать граждан о необходимости сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции.

ГИБДД будет распространять обращение к гражданам

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- Внимание всем! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции каждому необходимо соблюдать режим самоизоляции. Помните — от вас зависит здоровье вас и ваших близких. Соблюдайте рекомендации медиков, не выходите из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса! — так будет звучать предупреждение.

При этом многие жители уже заметили патрули, которые ездят по городу с таким звуковым сопровождением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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