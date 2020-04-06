Саратовцы во время коронавируса устроили дискотеку во дворе
Саратовцы устроили дискотеку.
Саратовцы во время пандемии коронавируса устроили дискотеку в одном из дворов города.
В социальных сетях опубликовано видео, как компания людей на открытой территории танцевала «Макарену», рядом горел мангал, стоял стол с закусками.
Как сообщили «КП-Саратов», предполагается, что действие ролика происходит во дворе около Чернышевского/Провиантской.
Стоит отметить, что жители устроили пиршество во время режима самоизоляции, когда горожанам не рекомендуется выходить из дома, кроме как в магазин, выгулять собаку и выкинуть мусор.
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ИСТОЧНИК KP.RU