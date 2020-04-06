Саратовцы во время коронавируса устроили дискотеку во дворе

6 Апр 2020 2020-04-06T12:10:19+03:00

Предполагается, что это произошло около Чернышевского/Провиантской

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Саратовцы во время пандемии коронавируса устроили дискотеку в одном из дворов города.

В социальных сетях опубликовано видео, как компания людей на открытой территории танцевала «Макарену», рядом горел мангал, стоял стол с закусками.

Как сообщили «КП-Саратов», предполагается, что действие ролика происходит во дворе около Чернышевского/Провиантской.

Стоит отметить, что жители устроили пиршество во время режима самоизоляции, когда горожанам не рекомендуется выходить из дома, кроме как в магазин, выгулять собаку и выкинуть мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU