ГИБДД о коронавирусе и самоизоляции: въезд в Саратове и выезд открыт

5 Апр 2020 2020-04-05T10:30:58+03:00

Инспекторы Госавтоинспекции проводят профилактические беседы в масках и перчатках

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Выезд из Саратова и въезд в город открыт. Перемещение на автомобиле в пределах города также свободное.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ГИБДД города.

Никаких ограничений для водителей не существует. Однако сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с автомобилистами, напоминая о мерах предосторожности и необходимости придерживаться профилактических рекомендаций и режима самоизоляции. Сами инспекторы носят защитные маски и перчатки в целях нераспространения COVID-19, подчеркнули в ГИБДД.

При этом в ГИБДД отмечают, что есть случаи распространения фейковых сообщений со стороны граждан, «для придания «особого окраса» сложившейся ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU