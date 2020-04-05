ГИБДД о коронавирусе и самоизоляции: въезд в Саратове и выезд открыт
Выезд из Саратова и въезд в город открыт. Перемещение на автомобиле в пределах города также свободное.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ГИБДД города.
Никаких ограничений для водителей не существует. Однако сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с автомобилистами, напоминая о мерах предосторожности и необходимости придерживаться профилактических рекомендаций и режима самоизоляции. Сами инспекторы носят защитные маски и перчатки в целях нераспространения COVID-19, подчеркнули в ГИБДД.
При этом в ГИБДД отмечают, что есть случаи распространения фейковых сообщений со стороны граждан, «для придания «особого окраса» сложившейся ситуации».
ИСТОЧНИК KP.RU