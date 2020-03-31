2020-03-31T20:26:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: полиция назвала телефоны, куда жаловаться на нарушителей самоизоляции

За сутки из-за границы прибыло 79 человек
Дарья ВостриковаЕкатерина Семенова
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На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 31 марта в правительстве Саратовской области начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексей Зелепукин рассказал, что за сутки в регион прибыли 79 человек, ранее прибывшие из-за границы. Из них 77 — граждане РФ, еще двое — иностранцы.

Всего на территории Саратовской области сегодня под карантин подпадают 3 023 человека, из них 32 иностранца.

Отмечено, что с сегодняшнего дня на улицах работают наряды ДПС и ППС. Текст с предупреждением о необходимости сохранения самоизоляции звучал из 191 машины.

На предмет соблюдения правил самоизоляции проверено 1 235 транспортных средств.

Алексей Зелепукин отметил, что работа с отслеживанием граждан осложняется тем, что не все берут телефон, когда видят на дисплее неизвестный номер.

Он призвал соседей сообщать о нарушениях режима самоизоляции по телефонам доверия центра общественного информирования в Саратове: 8(8452) 74-12-85, 99-54-69. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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