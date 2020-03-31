2020-03-31T20:15:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция патрулирует Саратов и просит граждан оставаться дома

Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости [видео]
Поделиться:

Полиция просит жителей Саратова соблюдать режим самоизоляции.

Изменить размер текста:

В Саратове сотрудники полиции активно патрулируют город, напоминая гражданам о необходимости режима самоизоляции.

Из полицейских машин раздается призыв не выходить из дома и напоминание, что за нарушение предусмотрена административная ответственность, штраф или даже лишение свободы.

Также работают пешие патрули. Правоохранители раздают памятки и просят жителей соблюдать строгие режимы самоизоляции.

- Приостановлено посещение гражданами мест массового отдыха людей. В Саратове это такие объекты как городской парк, набережная Космонавтов, парк Победы, «Липки» и другие. Передвижение по улицам допускается в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью, выхода на работу, посещения магазинов для приобретения продуктов и товаров первой необходимости, аптек. Разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос бытового мусора. Кроме того, нужно соблюдать безопасную дистанцию от других людей — 1,5 метра, – напомнили в УМВД.

Кроме того, полиция предупреждает, что должны прекратить работу многие организации: салоны красоты, солярии, бани, сауны, рестораны, кафе, объекты розничной торговли. Отменяется проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Сотрудниками полиции с представителями Роспотребнадзора организованы совместные рейды по выявлению нарушений.

Ранее неоднократно выявлялись нарушители, которые продолжали работу. Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова сообщила, что в отдельных случаях предприятие может быть закрыто на длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Саратове: опубликована форма пропуска для передвижения по городу
Опубликован порядок выдачи и форма пропусков для жителей Саратовской области
Александр Стрелюхин поручил срочно увеличить производство мясных консервов в Саратовской области
Коронавирус в Саратовской области: полиция назвала телефоны, куда жаловаться на нарушителей самоизоляции
Коронавирус в Саратовской области: Минздрав региона заказывает дополнительные аппараты ИВЛ
Режим повышенной самоизоляции в Саратове: у жителей начнут проверять пропуска
Парень из Алгая ответит за избиение инспекторов ДПС
Полиция патрулирует Саратов и просит граждан оставаться дома
Пожилые саратовцы вышли на субботник во время самоизоляции
В Саратове из-за коронавируса не будут проводиться ярмарки на Театральной площади
В Саратовской области за неделю родились Эмиль, Миранда, Лаура и Мирон
В Саратове выписали первую выздоровевшую после коронавируса женщину
Пассажирский терминал аэропорта «Гагарин» меняет режим работы
Опубликовано видео саратовского спортсмена Ильи Захарова в самоизоляции
Передвижение по Саратову на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Стало известно, когда в Саратове закончится отопсезон
Госдума приняла поправки в связи с распространением коронавируса
Панков рассказал о жестких законодательных мерах борьбы с коронавирусом
ООО «КВС» выполняет профилактическую промывку канализации, прилегающей к городским больницам
Вторая горбольница Саратова сможет принимать пациентов с коронавирусом на этой неделе
Саратовец из страха стать жертвой мошенников отдал им около 100 тыс. рублей
Роспотребнадзор: Весной концентрация вирусов снижается, но доверяться погоде не стоит
В Саратовской области 54 предприятия проигнорировали запрет на работу из-за коронавируса
«Единая Россия» передала в саратовские поликлиники две тыс. медицинских масок
Дмитрия Лобанова посадили на восемь лет
В Саратове люди в желтых костюмах дезинфицируют подъезды
Минздрав Саратовской области: Дефицита лекарств в больницах нет
Брифинги саратовского Минздрава о коронавирусе перевели в онлайн-режим из-за коронавируса, с начала марта в регионе пневмонией заболели более тысячи человек