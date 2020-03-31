Полиция патрулирует Саратов и просит граждан оставаться дома

31 Март 2020 2020-03-31T20:15:31+03:00

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В Саратове сотрудники полиции активно патрулируют город, напоминая гражданам о необходимости режима самоизоляции.

Из полицейских машин раздается призыв не выходить из дома и напоминание, что за нарушение предусмотрена административная ответственность, штраф или даже лишение свободы.

Также работают пешие патрули. Правоохранители раздают памятки и просят жителей соблюдать строгие режимы самоизоляции.

- Приостановлено посещение гражданами мест массового отдыха людей. В Саратове это такие объекты как городской парк, набережная Космонавтов, парк Победы, «Липки» и другие. Передвижение по улицам допускается в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью, выхода на работу, посещения магазинов для приобретения продуктов и товаров первой необходимости, аптек. Разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос бытового мусора. Кроме того, нужно соблюдать безопасную дистанцию от других людей — 1,5 метра, – напомнили в УМВД.

Кроме того, полиция предупреждает, что должны прекратить работу многие организации: салоны красоты, солярии, бани, сауны, рестораны, кафе, объекты розничной торговли. Отменяется проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Сотрудниками полиции с представителями Роспотребнадзора организованы совместные рейды по выявлению нарушений.

Ранее неоднократно выявлялись нарушители, которые продолжали работу. Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова сообщила, что в отдельных случаях предприятие может быть закрыто на длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU