2020-04-02T10:46:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 апреля 2020 года: По-прежнему 15 заразившихся, один человек выписан из больницы

Старт введения режима спецпропусков в регионе перенесли на 4 апреля
Дарья Вострикова
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В Саратове количество заболевших коронавирусом 2 апреля не возрослоВ Саратове количество заболевших коронавирусом 2 апреля не возросло
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Как сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года зафиксирован 771 новый случай коронавируса. В Саратовской области новых случаев заражения не выявлено, количество остается прежним – 15 заболевших, одна женщина уже выписана после лечения.

Всего на 2 апреля в России 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. 235 человек выздоровели.

За сутки в РФ скончались 6 пациентов с коронавирусом,

Общее число погибших выросло до 30 человек.

В Саратовской области за вчерашний день, 1 апреля, произошел резкий скачок числа зараженных коронавирусом, начиная с периода распространения инфекции, — 11 новых случаев. На заседании оперштаба в правительстве региона 1 апреля замглавы Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева уточнила: из общего числа всех заболевших десять живут в областном центре, один в Саратовском районе и по двое — в Аткарске и Ртищеве.

В связи с ужесточением мер самоизоляции саратовцам начали выдавать спецпропуска, получением которых запомнился вчерашний день многим горожанам. Нужный для передвижения работающих граждан по городу документ изначально надо было получить до 2 апреля.

Представители фирм несколько часов простояли в очередях в районные администрации: частично без масок и точно без соблюдения необходимой в 1,5 метра дистанции. Некоторым из них сказали, что нужно приходить еще и на следующий день.

Граждане начали жаловаться на ситуацию, в том числе в приемную спикера ГД Вячеслава Володина, и тот выступил с критикой местных чиновников. После этого вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин заявил, что введение спецпропусков переносится до 4 апреля и призвал горожан не стоять в очередях.

Мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram-аккаунте пояснил, что теперь предприниматели будут сначала приходить и отдавать документы, на следующий день им позвонят, а после этого можно прийти и получить пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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