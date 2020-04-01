2020-04-01T11:14:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 апреля 2020 года: Сразу 11 новых заражений! Уже 14 больных

В регионе с 2 апреля вводятся спецпропуска для перемещения
Дарья Вострикова
Поделиться:
Сразу 11 новых заражений коронавирусом в Саратовской областиСразу 11 новых заражений коронавирусом в Саратовской области
Изменить размер текста:

Как сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Москве, в Саратовской области выявлено за минувшие сутки, 31 марта, сразу 11 случаев заражения COVID-19. Теперь число больных возросло до 14. Одна пациентка была выписана накануне.

Саратовская область вошла в пятерку по количеству заражений в минувшие сутки:

Москва — 267,

Московская область — 15

Республика Коми — 32

Санкт-Петербург — 27

Саратовская область — 11

За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 440 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2 777.

За сутки зарегистрировано семь смертей: Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1. За весь период — 24 человека скончались.

За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

Ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу в Саратовской области продолжают ужесточаться. В связи с уже введенными ограничениями в Саратове стало ходить ощутимо меньше трамваев, а вот число горожан на улицах не сильно уменьшилось. Гуляющих уже останавливали правоохранители, вручали памятки и объясняли, что лучше остаться дома и переждать самоизоляцию.

Главным нововведением стало введение пропусков — с завтрашнего дня, 2 апреля, передвигаться по населенному пункту, где вы живете, и всему региону можно будет только при наличии такого документа. Он без фотографии, поэтому с собой еще нужно носить паспорт.

Соответствующее постановление было опубликовано вчера, 31 марта.

За выполнением требований документа будут следить, как и за тем, как местные предприниматели соблюдают ограничительные меры. Напомним, проверка 3 482 объектов розничной торговли показала, что 54 бизнесмена все равно работают, не обращая внимание на постановление правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Продление режима самоизоляции после 5 апреля: В правительстве Саратовской области примут решение
В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру
Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда
МегаФон поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома
В Саратовской области на коронавирус каждый день проверяют более 200 человек
Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии открыты в районах области
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Кого накажут за их отсутствие и как
Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: Срок выдачи – 2 апреля
Губернатор Саратовской области о ситуации с коронавирусом: Мы принимаем жесткие, но необходимые меры
Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома
Регоператор: Объем ТКО на контейнерных площадках вырос почти на четверть
В Саратове полицейский с сообщницей фиктивно регистрировали иностранцев
Жители Саратовской области массово жалуются в соцсетях на соседей — нарушителей самоизоляции
Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: где будут выдавать
Россияне с 2021 года будут платить налог на вклады
Коронавирус в Саратовской области: Всех врачей, имеющих риск заражения, будут тестировать раз в неделю
В Саратовской области с сегодняшнего дня начался пожароопасный сезон
Панков: При содействии Володина Саратовская область получит 3 млрд рублей из специального фонда
Молодой ртищевец воспользовался телефоном подруги и обокрал ее счета
Главврач московской больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Коронавирус и самоизоляция в Саратове: как будут ходить трамваи
В Пугачеве женщина ударила сожителя ножом в живот
Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»
В Саратове рецидивист украл спортивное питание на 5 тыс. рублей
Ночью в центре Саратова сгорел пивной ларек
Мужчина и женщина погибли в селе Самойловского района
В Саратовской области 1 апреля ожидается порывистый ветер