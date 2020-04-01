Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 апреля 2020 года: Сразу 11 новых заражений! Уже 14 больных

Как сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Москве, в Саратовской области выявлено за минувшие сутки, 31 марта, сразу 11 случаев заражения COVID-19. Теперь число больных возросло до 14. Одна пациентка была выписана накануне.

Саратовская область вошла в пятерку по количеству заражений в минувшие сутки:

Москва — 267,

Московская область — 15

Республика Коми — 32

Санкт-Петербург — 27

Саратовская область — 11

За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 440 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2 777.

За сутки зарегистрировано семь смертей: Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1. За весь период — 24 человека скончались.

За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

Ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу в Саратовской области продолжают ужесточаться. В связи с уже введенными ограничениями в Саратове стало ходить ощутимо меньше трамваев, а вот число горожан на улицах не сильно уменьшилось. Гуляющих уже останавливали правоохранители, вручали памятки и объясняли, что лучше остаться дома и переждать самоизоляцию.

Главным нововведением стало введение пропусков — с завтрашнего дня, 2 апреля, передвигаться по населенному пункту, где вы живете, и всему региону можно будет только при наличии такого документа. Он без фотографии, поэтому с собой еще нужно носить паспорт.

Соответствующее постановление было опубликовано вчера, 31 марта.

За выполнением требований документа будут следить, как и за тем, как местные предприниматели соблюдают ограничительные меры. Напомним, проверка 3 482 объектов розничной торговли показала, что 54 бизнесмена все равно работают, не обращая внимание на постановление правительства.