2020-04-01T18:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Михаил Исаев о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Этот объем невозможно обработать за сутки

Мэр Саратова признал, что администрации районов не справились с выдачей спецпропусков
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Саратова Михаил Исаев признал в своем аккаунте соцсети Instagram, что выдачу пропусков работникам всем организаций города невозможно было сделать за сутки.

В администрациях города и районов Саратова сегодня начали выдавать документы, необходимые в период жесткой самоизоляции.

- Мы с вами стали свидетелями очередей, работодатели не соблюдали нормы социального дистанцирования, что неправильно. Правительство области приняло решение отсрочить время введения спецпропусков до 4 апреля, — написал глава города в своем аккаунте соцсети Instagram.

Напомним, о переносе дат заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин. Он призвал граждан не стоять в очередях. Однако сегодня горожанам приходилось ждать по несколько часов, даже если место для них уже занимали.

Теперь оформлять документы будут по новой системе: нужно принести документы в один день, на следующий день позвонит специалист и их можно забирать. Для этой работы увеличен штат сотрудников, которые будут принимать работодателей до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Балашовского района о выдаче спецпропусков для жителей: очереди отсутствуют
Саратовская область лидирует в России по числу случаев бешенства
Михаил Исаев о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Этот объем невозможно обработать за сутки
«Комсомольская правда» и Пенсионный фонд проведут прямую линию на тему маткапитала
Магазин в Саратове закрыли на месяц за продажу одежды в период жесткой самоизоляции
Депутат привезла продукты и лекарства саратовской пенсионерке
Мужчине грозит до четырех лет колонии за секс с девочкой в Ершове
Александр Стрелюхин о спецпропусках в Саратове: Введение пропускной системы переносится на 4 апреля
Хроники коронавируса в Саратовской области: горячая линия ГИТ работает круглосуточно
В Марксе будут судить отчима за насилие над падчерицей
В Балакове «накрыли» подпольный завод по производству алкоголя
ООО «КВС»: Большинство аварийных ситуаций сегодня устраняются без отключения воды
Студенты Президентской академии присоединились к помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе
Экологическую акцию «Час Земли» поддержали на Приволжской магистрали
Минпром разъяснил порядок выдачи спецпропусков для работников промышленных предприятий Саратовской области
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
Володин: В Саратовскую область в ближайшие дни поступят деньги на борьбу с коронавирусом
Режим спецпропусков в Саратовской области: на дачу можно, но там — самоизолироваться
Мазина: В группу риска по коронавирусу входят больные диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологией
Продление режима самоизоляции после 5 апреля: в правительстве Саратовской области примут решение
В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру
Коронавирус в Саратовской области, 11 новых заболевших: Кто они и откуда
В Саратовской области на коронавирус каждый день проверяют более 200 человек
Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии открыты в районах области
Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Кого накажут за их отсутствие и как
Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя