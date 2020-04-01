Михаил Исаев о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Этот объем невозможно обработать за сутки
Мэр Саратова Михаил Исаев признал в своем аккаунте соцсети Instagram, что выдачу пропусков работникам всем организаций города невозможно было сделать за сутки.
В администрациях города и районов Саратова сегодня начали выдавать документы, необходимые в период жесткой самоизоляции.
- Мы с вами стали свидетелями очередей, работодатели не соблюдали нормы социального дистанцирования, что неправильно. Правительство области приняло решение отсрочить время введения спецпропусков до 4 апреля, — написал глава города в своем аккаунте соцсети Instagram.
Напомним, о переносе дат заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин. Он призвал граждан не стоять в очередях. Однако сегодня горожанам приходилось ждать по несколько часов, даже если место для них уже занимали.
Теперь оформлять документы будут по новой системе: нужно принести документы в один день, на следующий день позвонит специалист и их можно забирать. Для этой работы увеличен штат сотрудников, которые будут принимать работодателей до 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU