Михаил Исаев о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Этот объем невозможно обработать за сутки

1 Апр 2020 2020-04-01T18:24:42+03:00

Мэр Саратова признал, что администрации районов не справились с выдачей спецпропусков

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Мэр Саратова Михаил Исаев признал в своем аккаунте соцсети Instagram, что выдачу пропусков работникам всем организаций города невозможно было сделать за сутки.

В администрациях города и районов Саратова сегодня начали выдавать документы, необходимые в период жесткой самоизоляции.

- Мы с вами стали свидетелями очередей, работодатели не соблюдали нормы социального дистанцирования, что неправильно. Правительство области приняло решение отсрочить время введения спецпропусков до 4 апреля, — написал глава города в своем аккаунте соцсети Instagram.

Напомним, о переносе дат заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин. Он призвал граждан не стоять в очередях. Однако сегодня горожанам приходилось ждать по несколько часов, даже если место для них уже занимали.

Теперь оформлять документы будут по новой системе: нужно принести документы в один день, на следующий день позвонит специалист и их можно забирать. Для этой работы увеличен штат сотрудников, которые будут принимать работодателей до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU