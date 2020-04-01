2020-04-01T19:27:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: карта распространения по региону

Стало известно, где проживают пациенты с COVID-19
Екатерина Семенова
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Заседание опреативного штаба по коронавирусу в Правителстве Саратовской областиЗаседание опреативного штаба по коронавирусу в Правителстве Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
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Замглавы начальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о том, как распределены заболевающие по территории региона.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом она рассказала на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

По ее словам, большая часть заболевших – проживают в Саратове. Это 10 человек.

Один из Саратовского района.

По два человека – из Аткарска и Ртищева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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