Коронавирус в Саратовской области: карта распространения по региону
Стало известно, где проживают пациенты с COVID-19
Заседание опреативного штаба по коронавирусу в Правителстве Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
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Замглавы начальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о том, как распределены заболевающие по территории региона.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом она рассказала на заседании оперативного штаба в правительстве региона.
По ее словам, большая часть заболевших – проживают в Саратове. Это 10 человек.
Один из Саратовского района.
По два человека – из Аткарска и Ртищева.
ИСТОЧНИК KP.RU