Не было видимых проблем: специалисты пока не нашли причин для подготовки массового убийства в школе Саратова

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя уверена, что в ситуации с задержанными по подозрению в подготовке массового убийства в школе подростками необходимо тщательно разобраться.

- Проблема очень серьезная и когда дело касается детей, то считаю, что разбираться надо очень глубоко. Нам важно докопаться до сути, почему они пошли на такое, — подчеркнула омбудсмен.

Она рассказала, что специалисты аппарата Уполномоченного, в том числе, она сама плотно работали в школе, общались с педагогическим составом, детьми, выясняли отношения с Игорем и Евгением.

- Не было видимых проблем. Учителя и одноклассники говорят, что ребята открыто не конфликтовали, — отметила она.

Татьяна Загородняя сообщила, что в ближайшее время намерена посетить СИЗО, где содержат мальчиков. По ее словам, в аппарате имеются очень хорошие юристы, они будут работать, в том числе, с адвокатом ребят.

Сейчас при Уполномоченном по правам детей создана рабочая группа, которая собирает все имеющиеся сведения для полноты картины. После этого материал будет передан в специальную комиссию в правительстве области при зампреде Сергее Наумове.

- Рабочая группа — полностью погрузится в проблему, не поверхностно. Нам главное не отрапортовать, а найти суть и не допустить повторения такого в дальнейшем, — сказала Татьяна Загородняя.

Напомним, накануне Наумов в комментарии «КП-Саратов» также отметил, что следует получить и проанализировать максимум информации по сложившейся ситуации, прежде, чем делать какие-то выводы.

Кроме того, Уполномоченный заявила, что в сентябре-ноябре прошлого года она проводила семинары для педагогов и директоров школы как раз по вопросам конфликтов в школах. Однако директор СОШ №14 Владимир Каширин их не посещал.

- За последнее время, несмотря на рост общего числа обращений, снизилось количество жалоб на конфликты и унижение чести и достоинства детей. Мы отрабатываем каждое персонально. Я лично сама выезжаю на них и разбираюсь в ситуации, — отметила Татьяна Загородняя.

Она предпочла не прогнозировать, какой срок по закону могут получит Игорь и Евгений, если их вина будет доказана.

Парней подозревают в преступлениях, подпадающих под статью 30 и часть вторую статьи 105 (пункты а, ж) УК РФ. Речь идет о приготовлении к убийству двух или более человек группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Задержанные подростки. Кадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской области

Известный саратовский адвокат Станислав Зайцев прокомментировал, насколько большой срок может грозить Игорю и Евгению.

- Максимальный срок заключения для любого несовершеннолетнего, несмотря на тяжесть преступления, в котором он обвиняется, это 10 лет лишения свободы. Свыше этого давать не положено.

У них в деле идет речь не о покушении, а о приготовлении к преступлению. За это наказание назначается по принципу не более двух третей от максимального срока. Это означает для них приблизительно 6-6,5 лет. Вот такой им грозит максимальный срок. С учетом данных о личностях — если до этих пор они проблем с законом не имели, никуда не привлекались и положительно характеризуются по месту прописки — отсюда могут скинуть еще какой-то срок. До пяти лет могут опустить.

По статье 222, за найденное у них оружие, ответственность наступает с 16 лет, они, насколько известно, еще не достигли этого возраста. Поэтому по этим основаниям уголовное преследование в их отношении невозможно, — рассказал Зайцев.

Адвокат отмечает, что признание в приготовлении преступления послужит смягчающим обстоятельством.

- Это однозначно смягчающее вину обстоятельство, это могут оформить и как явку с повинной. Если они ее написали и у них ее приняли, то это даже два смягчающих обстоятельства. Полного освобождения от уголовной ответственности это не даст, но большое количество смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств дает возможность назначать наказание ниже низших пределов. Предусмотрено — от пяти и выше, они могут получить четыре и даже три года, — сделал предположение Станислав Зайцев.

Напомним, 25 февраля в Саратове были задержаны 15-летний Игорь и 14-летний Евгений. Спецоперацию провели сотрудники регионального УФСБ и СУ СКР. Подростков подозревают в подготовке массового убийства в школе №14, где они сами учатся.

По версии следствия, мальчики прятали обрез в заброшенном бомбоубежище. Сами дети на оперативном видео признались, что планировали убить не менее 40 человек, а расстрел готовили в мае.

26 февраля Волжский районный суд отправил Игоря и Евгения под арест сроком на два месяца, до 25 февраля. Сейчас они находятся в СИЗО-1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762939" frameborder="0"></iframe> Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

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