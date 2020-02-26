В правительстве Саратовской области создадут рабочую группу по предотвращенному расстрелу в школе

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:11:17+03:00

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В правительстве Саратовской области экстренно создается рабочая группа по ситуации с задержанными подростками.

Об этом «КП-Саратов» сообщила Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

Она отметила, что в курсе проблемы и готовит официальный комментарий. Однако рассказать подробности пока отказалась, сославшись на тайну следствия.

Напомним, 14 и 15-летнего мальчиков задержали вчера по подозрению о готовящемся массовом убийстве в своей школе. Якобы подростки намеревались в мае из мести расстрелять не менее 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU