В правительстве Саратовской области создадут рабочую группу по предотвращенному расстрелу в школе
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя готовит комментарий
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В правительстве Саратовской области экстренно создается рабочая группа по ситуации с задержанными подростками.
Об этом «КП-Саратов» сообщила Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.
Она отметила, что в курсе проблемы и готовит официальный комментарий. Однако рассказать подробности пока отказалась, сославшись на тайну следствия.
Напомним, 14 и 15-летнего мальчиков задержали вчера по подозрению о готовящемся массовом убийстве в своей школе. Якобы подростки намеревались в мае из мести расстрелять не менее 40 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU