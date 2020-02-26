2020-02-27T21:20:44+03:00
Происшествия

«Это дети, у них дым в голове»: дедушка одного из арестованных за подготовку расстрелов в Саратове мальчиков пришел в суд

Подростков отправили за решетку на два месяца [фото, видео]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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В Волжском районном суде вынесено решение об аресте Игоря и ЕвгенияВ Волжском районном суде вынесено решение об аресте Игоря и ЕвгенияФото: Ольга Симонова
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В Волжском районном суде Саратова сегодня, 26 февраля, состоялось заседание по выбору меры пресечения двум подросткам 14 и 15 лет.

Подростков доставили в суд Фото: Александр Уриевский

Подростков доставили в судФото: Александр Уриевский

Как ранее сообщала «КП-Саратов», мальчиков задержали во время подготовки к массовому расстрелу в своей школе в Кировском районе.

Дедушка одного из мальчиков, Евгения, сперва отказался разговаривать.

- Это дети, у них дым в голове, о чем говорить? — отметил он.

Однако потом все же согласился сказать несколько слов. Он заявил, что никогда подобных увлечений не замечал за внуком, оружия в семье не было никогда. На вопрос, где его внук с приятелем Игорем взяли обрез, передал слова мальчика — нашли.

Дедушка одного из задержанных подростков Фото: Александр Уриевский

Дедушка одного из задержанных подростковФото: Александр Уриевский

Другие родственники отказались общаться.

Родственники мальчиков отказались общаться Фото: Александр Уриевский

Родственники мальчиков отказались общатьсяФото: Александр Уриевский

Корреспондент «Комсомолки» сообщил, что заседание ведет судья Никита Вдовин. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Судья Никита Вдовин огласил решение - арест на два месяца Фото: Александр Уриевский

Судья Никита Вдовин огласил решение - арест на два месяцаФото: Александр Уриевский

Вынесено решение об аресте сроком на два месяца.

15-летний Игорь в зале суда Фото: Александр Уриевский

15-летний Игорь в зале судаФото: Александр Уриевский

Сейчас мальчики находятся в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено.

14-летний Евгений также отправился в СИЗО Фото: Александр Уриевский

14-летний Евгений также отправился в СИЗОФото: Александр Уриевский

Напомним, спецоперация УФСБ и СУ СКР региона прошла 25 февраля. Игорь и Евгений планировали убить в мае 2020 года не менее 40 человек. По их словам, из мести. Они приготовили оружие — обрез, который хранили в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего Саратовского авиазавода.

Сейчас создана специальная комиссия под председательством зампреда правительства Сергей Наумова, которая разбирается в чрезвычайной ситуации.

Подростки, подозреваемые в приготовлении к вооруженному нападению на школу, заключены под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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