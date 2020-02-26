«Это дети, у них дым в голове»: дедушка одного из арестованных за подготовку расстрелов в Саратове мальчиков пришел в суд
В Волжском районном суде Саратова сегодня, 26 февраля, состоялось заседание по выбору меры пресечения двум подросткам 14 и 15 лет.
Подростков доставили в судФото: Александр Уриевский
Как ранее сообщала «КП-Саратов», мальчиков задержали во время подготовки к массовому расстрелу в своей школе в Кировском районе.
Дедушка одного из мальчиков, Евгения, сперва отказался разговаривать.
- Это дети, у них дым в голове, о чем говорить? — отметил он.
Однако потом все же согласился сказать несколько слов. Он заявил, что никогда подобных увлечений не замечал за внуком, оружия в семье не было никогда. На вопрос, где его внук с приятелем Игорем взяли обрез, передал слова мальчика — нашли.
Дедушка одного из задержанных подростковФото: Александр Уриевский
Другие родственники отказались общаться.
Родственники мальчиков отказались общатьсяФото: Александр Уриевский
Корреспондент «Комсомолки» сообщил, что заседание ведет судья Никита Вдовин. Дело рассматривается в закрытом режиме.
Судья Никита Вдовин огласил решение - арест на два месяцаФото: Александр Уриевский
Вынесено решение об аресте сроком на два месяца.
15-летний Игорь в зале судаФото: Александр Уриевский
Сейчас мальчики находятся в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено.
14-летний Евгений также отправился в СИЗОФото: Александр Уриевский
Напомним, спецоперация УФСБ и СУ СКР региона прошла 25 февраля. Игорь и Евгений планировали убить в мае 2020 года не менее 40 человек. По их словам, из мести. Они приготовили оружие — обрез, который хранили в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего Саратовского авиазавода.
Сейчас создана специальная комиссия под председательством зампреда правительства Сергей Наумова, которая разбирается в чрезвычайной ситуации.
Подростки, подозреваемые в приготовлении к вооруженному нападению на школу, заключены под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU