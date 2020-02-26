«Это дети, у них дым в голове»: дедушка одного из арестованных за подготовку расстрелов в Саратове мальчиков пришел в суд

В Волжском районном суде Саратова сегодня, 26 февраля, состоялось заседание по выбору меры пресечения двум подросткам 14 и 15 лет.

Подростков доставили в судФото: Александр Уриевский

Как ранее сообщала «КП-Саратов», мальчиков задержали во время подготовки к массовому расстрелу в своей школе в Кировском районе.

Дедушка одного из мальчиков, Евгения, сперва отказался разговаривать.

- Это дети, у них дым в голове, о чем говорить? — отметил он.

Однако потом все же согласился сказать несколько слов. Он заявил, что никогда подобных увлечений не замечал за внуком, оружия в семье не было никогда. На вопрос, где его внук с приятелем Игорем взяли обрез, передал слова мальчика — нашли.

Дедушка одного из задержанных подростковФото: Александр Уриевский

Другие родственники отказались общаться.

Родственники мальчиков отказались общатьсяФото: Александр Уриевский

Корреспондент «Комсомолки» сообщил, что заседание ведет судья Никита Вдовин. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Судья Никита Вдовин огласил решение - арест на два месяцаФото: Александр Уриевский

Вынесено решение об аресте сроком на два месяца.

15-летний Игорь в зале судаФото: Александр Уриевский

Сейчас мальчики находятся в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено.

14-летний Евгений также отправился в СИЗОФото: Александр Уриевский

Напомним, спецоперация УФСБ и СУ СКР региона прошла 25 февраля. Игорь и Евгений планировали убить в мае 2020 года не менее 40 человек. По их словам, из мести. Они приготовили оружие — обрез, который хранили в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего Саратовского авиазавода.

Сейчас создана специальная комиссия под председательством зампреда правительства Сергей Наумова, которая разбирается в чрезвычайной ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/763130" frameborder="0"></iframe> Подростки, подозреваемые в приготовлении к вооруженному нападению на школу, заключены под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: Семьи задержанных за подготовку к расстрелу в школе были не совсем благополучными

Пока не подтвердилась и информация о травле мальчиков в школе

(подробнее)

Планировали убить 40 человек: Двое подростков в Саратове готовили массовый расстрел в своей школе

Обрез охотничьего оружия они хранили в заброшенном бомбоубежище [видео]

Террористы или хулиганы: Почему подростки из Керчи хотели взорвать сверстников

Тихие парнишки готовили сразу два теракта. «Комсомолка» поговорила с родственниками, посмотрела на место для тренировок и заглянула в учебные заведения [фото, видео]

ФСБ задержала в Саратове двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. Можно ли 13-летних отправлять на пожизненное? 00:00 00:00

В Хабаровске поклонник school shooting получил 8 лет тюрьмы за попытку устроить стрельбу в своей бывшей школе

Парню недавно исполнилось 19 лет, теракт он планировал устроить в средней школе №30 [фото, видео]